В Хмельницькій області чули вибухи: що відомо

В обласному центрі перебої з електропостачанням

Ракетна атака по Україні тривала з ночі 22 березня. Вибухи чули в Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі.

Повідомляється про вибухи в Хмельницькій області. Потужні вибухи чули і в самому обласному центрі. Вночі та зранку на Хмельниччині фіксували безпілотники та ракети. Попередньо, вони могли цілити в Шепетівку та Старокостянтинів. Удари по області підтвердили в ОВА.

Місцеві мешканці Хмельницького повідомляють про відсутність електроенергії та водопостачання. Деталей від місцевої влади про об'єкти влучання та постраждалих не надходили.

Відомо про понад 15 вибухів у Харкові — місто опинилося без світла. Порушене водопостачання та робота громадського транспорту. Руйнувань зазнало і Запоріжжя — ворог атакував місто, влучивши в цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Деякі з них — зруйновані. Також повідомлялося про вибухи в Кривому Розі. В місті також атакували інфраструктурні об'єкти — введені графіки аварійних відключень.

Раніше "Телеграф" розповідав про вибухи в Києві під час повітряної тривоги. Попередньо, це була робота сил ППО. Напередодні столиці серйозно дісталося — на обстріл Росія витратила сотні мільйонів долларів.