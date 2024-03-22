Запоріжжя під ударом: окупанти влучили в інфраструктуру та будинки (оновлюється)

Окупанти не припиняють ракетного обстрілу України. Вибухи чули у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі.

Голова Запорізької ОВ Іван Федоров повідомив про 8 вибухів в обласному центрі. "Уражені об’єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію про постраждалих уточнюємо", — зазначив він. Повідомляють також про ворожого безпілотника-розвідника над Запоріжжям.

Повідомляється про проблеми з електротранспортом – на маршрут не вийдуть частини тролейбусів. Також у деяких районах міста перебої з електропостачанням. Над містом видно дим, повідомляють очевидці.

06:50 Російські терористи знову атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Прогриміло від двох до чотирьох вибухів.

06:35 Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив інформацію про наслідки обстрілу міста російськими терористами. За його словами, сім будинків зруйновано, 35 будинків пошкоджено. Є постраждалі.

06:26 Наразі локаційно чисто.

Національна поліція повідомила про повне обмеження руху автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС.

06:15 Ще три МіГ-31К запустили ракети "Кинджал" в бік Запоріжжя. В місті знову гримлять потужні вибухи.

За інформацією т.в.о. міського голови Анатолія Куртєва, внаслідок атаки російських терористів зруйновано два приватних будинки, сім будинків пошкоджено. Від атаки є постраждалі, кількість уточнюється.

06:00 Терористи знову атакують Запоріжжя. Зафіксовано пуски балістики з району тимчасово окупованого Криму, в місті пролунало не менше трьох вибухів.

05:55 Місцеві канали повідомляють про перебої з водою та електропостачанням на обох берегах в місті.