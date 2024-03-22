Запорожье под ударом: оккупанты попали в инфраструктуру и дома (обновляется)

Оккупанты не прекращают ракетный обстрел Украины. Взрывы слышали в Харькове, Кривом Роге, Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о 8 взрывах в областном центре. "Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем.", — отметил он. Сообщают также о вражеском беспилотнике-разведчике над Запорожьем.

Сообщается про проблемы с электротранспортом — на маршрут не выйдут часть троллейбусов. Также в некоторых районах города перебои с электроснабжением. Над городом виден дым, сообщают очевидцы.

06:35 Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил информацию о последствиях обстрела города российскими террористами. По его словам, семь домов разрушены, 35 домов повреждены. Есть пострадавшие.

06:26 Пока локационно чисто.

Национальная полиция сообщила о полном ограничении движения по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС.

06:15 Еще три МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" в сторону Запорожья. В городе снова гремят мощные взрывы.

По информации вр.и.о. городского головы Анатолия Куртева, в результате атаки российских террористов разрушены два частных дома, семь домов повреждены. От атаки есть пострадавшие, количество уточняется.

06:00 Террористы снова атакуют Запорожье. Зафиксированы пуски баллистики из района временно оккупированного Крыма, в городе раздалось не менее трех взрывов.

05:55 Местные каналы сообщают о перебоях с водой и электроснабжением на обоих берегах города.