ЗАЕС на межі блекауту: "Енергоатом" повідомив про небезпечну ситуацію внаслідок російських ударів

Станція зараз пов’язана з енергомережею України лише однією лінією

На Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар, яку вже два роки окуповано росіянами, під час ракетної атаки на Україну 22 березня, о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з’єднує її з об’єднаною енергосистемою України. Це загрожує ЗАЕС блекаутом.

Наразі ЗАЕС, яка є найбільшою в Європі атомною електростанцією, з’єднана з українською енергосистемою лише по лінії електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна". Про це повідомив "Енергоатом".

Енергетики пояснили, що цю лінію нещодавно було відремонтовано силами українських енергетиків. Протягом тривалого часу вона не працювала через пошкодження внаслідок російських обстрілів.

"Така ситуація вкрай небезпечна і може призвести до настання аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія зв’язку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", — наголосив глава "Енергоатому" Петро Котін.

Нагадаємо, з початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий із запуском аварійних дизель-генераторів та систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

Як повідомляв "Телеграф", 22 березня росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, є постраждалі. Зруйновано сім будинків, ще 35 пошкоджено.