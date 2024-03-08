Ворог близько: як виглядає Запорізька АЕС та колишнє Каховське водосховище зараз із Нікополя (фото)

Запорізька АЕС пережила вісім повних та ще одне часткове знеструмлення

Запорізька атомна електростанція в місті Енергодар окупована росіянами з березня 2022 року. За ці два роки було зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС. Експерти зазначають, що кожне з наступних може стати фатальним для атомної станції.

Кореспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову вдалося зробити кілька світлин, окупованої росіянами електростанції, з правого берега Дніпра. Як виглядає ЗАЕС та колишнє Каховське водосховище дивіться у фоторепортажі.

Російські війська окупували Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. У компанії "Енергоатом" неодноразово зазначали про те, що українські атомники виконували свої обов’язки під тиском окупантів, забезпечуючи безпечну роботу ядерного об’єкта. Через дії окупаційної влади, від початку Великої війни Запорізька АЕС пережила вісім повних і ще одне часткове знеструмлення.

Разом з тим, українська влада неодноразово заявляла всьому світові, що, окупована російськими військами, ЗАЕС є джерелом ядерної загрози для всього світу. Через бойові дії навколо станції фіксуються обстріли, на території ЗАЕС російські військові тримають важку техніку, а периметр заміновано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що після підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції, у МАГАТЕ не побачили "безпосереднього ризику" для ЗАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії заявляло про те, що його експерти "уважно стежать за ситуацією".