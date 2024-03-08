Враг близко: как выглядит Запорожская АЭС и бывшее Каховское водохранилище сейчас из Никополя (фото)

Запорожская АЭС пережила восемь полных и еще одно частичное обесточивание

Запорожская атомная электростанция в городе Энергодар оккупирована россиянами с марта 2022. За эти два года было зафиксировано более 150 грубых нарушений эксплуатации АЭС. Эксперты отмечают, что каждое из следующих может стать роковым для атомной станции.

Корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову удалось сделать несколько фотографий, оккупированной россиянами электростанции, с правого берега Днепра. Как выглядит ЗАЭС и бывшее Каховское водохранилище, смотрите в фоторепортаже.

Российские войска оккупировали Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. В компании "Энергоатом" неоднократно отмечали, что украинские атомщики выполняли свои обязанности под давлением оккупантов, обеспечивая безопасную работу ядерного объекта. Из-за действий оккупационных властей, с начала Великой войны Запорожская АЭС пережила восемь полных и еще одно частичное обесточивание.

Вместе с тем, украинские власти неоднократно заявляли всему миру, что, оккупированная российскими войсками, ЗАЭС является источником ядерной угрозы для всего мира. Из-за боевых действий вокруг станции фиксируются обстрелы, на территории ЗАЭС российские военные держат тяжелую технику, а периметр заминирован.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что после подрыва россиянами дамбы Каховской гидроэлектростанции, в МАГАТЭ не увидели "непосредственный риск" для ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии заявляло о том, что его эксперты "внимательно следят за ситуацией".