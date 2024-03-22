У Кривому Розі після атаки почалися відключення світла: що відомо на ранок

Людей закликають набрати води та підзарядити гаджети та павербанки

Після 5-ї години ранку у п'ятницю, 22 березня, під час масштабної російської комбінованої атаки на Україну у Кривому Розі пролунали вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами та "шахедами".

"Комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки", — написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Невдовзі він додав, що у Кривому Розі ведено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.

Нагадаємо, близько 3:30 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС із району Каспійського моря. Росія здійснила другу за два дні ракетну атаку по Україні. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Харкові, Сумах, Дніпрі. Ракети також атакували західні області України. Станом на 6.20 по всій Україні діє режим ракетної небезпеки.

Як повідомляв "Телеграф", у Запоріжжі пролунало щонайменше 8 вибухів. Вражено об'єкти інфраструктури, постраждали житлові будинки – сім будинків зруйновано, 35 – пошкоджено. Є постраждалі. На маршрут не вийдуть частини тролейбусів. Також у деяких районах міста перебої з електропостачанням.