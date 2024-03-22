В Кривом Роге после атаки начались отключения света: что известно на утро

Людей призывают набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки

После 5 часов утра в пятницу, 22 марта, во время масштабной российской комбинированной атаки на Украину в Кривом Роге раздались взрывы. Россияне ударили по городу ракетами и "шахедами".

"Комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Где есть возможность лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки", — написал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Вскоре он добавил, что в Кривом Роге ведены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.

Напомним, около 3:30 Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря. Россия совершила вторую за два дня ракетную атаку по Украине. Взрывы раздались в Запорожье, Харькове, Сумах, Днепре. Ракеты также атаковали западные области Украины. По состоянию на 6:20 по всей Украине действует режим ракетной опасности.

Как сообщал Телеграф, в Запорожье прозвучало по меньшей мере 8 взрывов. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали жилые дома – семь домов разрушены, 35 – повреждены. Есть пострадавшие. На маршруты не выйдут части троллейбусов. Также в некоторых районах города перебои с электроснабжением.