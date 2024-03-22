В Киеве во время массовой ракетной атаки раздались взрывы: что известно

Украина отбивалась от масштабного воздушного удара

Около 6 часов утра в пятницу, 22 марта, во время масштабной ракетной атаки на Украину в Киеве прогремел взрыв. По предварительной информации, работает ПВО.

О взрыве в столице сообщили корреспонденты "Телеграфа". По данным мониторинговых каналов, он является результатом работы Сил противовоздушной обороны, сбиваются ракеты, которые летят через Киевщину транзитом.

"В Киеве работает ПВО", — сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, около 3:30 Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря. Россия осуществила вторую за два дня ракетную атаку по Украине. Взрывы прогремели в Запорожье, Харькове, Сумах, Днепре. Ракеты также атаковали западные области Украины. По состоянию на 6:20 по всей Украине действует режим ракетной опасности.

Россияне после значительного перерыва второй день подряд атакуют Украину ракетами. 21 марта они запустили на Киев более трех десятков ракет, все они были сбиты ПВО, но падение обломков привело к повреждению жилых домов и не только. Пострадало 13 человек, среди них ребенок.

Как сообщал "Телеграф", согласно информации от ГУР МО, армия РФ ударила по Киеву утром 21 марта с одной целью — разрушить объекты Главного управления разведки Минобороны Украины. Все ракеты, которые удалось сбить над столицей, были направлены в одно и то же место.