В Киеве из-за ракетного удара россиян разрушен склад ROZETKA (фото)

Сотрудники отреагировали на опасность и остались в живых

В результате утренней атаки российских террористов по Киеву, 21 марта, разрушен большой склад интернет-магазина Rozetka. Также повреждены новые автомобили и товары.

Об этом в своем Facebook написал соучредитель маркетплейса Владислав Чечеткин. Он отметил, что сотрудники не пострадали, ведь соблюдали требования безопасности и во время ракетного удара находились в бомбоубежище.

"Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем где-то задержаться с доставками). Но главное. На смене было 99 человек. Они не пострадали. Спасибо нашей службе безопасности, которая разработала протоколы по атакам и заставляет всех соблюдать правила. Люди были в бомбоубежище и благодаря этому остались невредимыми", — написал Чечеткин.

Совладелец маркетплейса добавил, что очень благодарен каждому сотруднику Rozetka за желание работать и двигаться вперед.

"Все остальное — мелочи. Отстроим. Отработаем. Выстоим", — написал Чечеткин в конце.

Для справки: интернет-магазин Rozetka – крупнейший онлайн-ритейлер в стране. История магазина началась в 2004 году с продажи парфюмерии и косметики. В 2005 году начал работать как интернет-магазин по продаже техники — которую можно включить в розетку. С 2019 года полноценно начал работу как маркетплейс, в 2020 год запустился как франшиза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время массированной ракетной атаки в Киеве, 21 марта, люди не смогли попасть в укрытия. Тревога в столице продолжалась почти три часа, и в это время некоторые укрытия были закрыты. Также наши журналисты собрали последствия атаки на столицу. В нескольких местах попадания обломков российских ракет побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он снял последствия очередного военного преступления страны-террориста.