Повреждены многоэтажки, загорелись авто: эксклюзивные фото и видео последствий ракетного удара по Киеву

Россия совершила очередное военное преступление

После 3-х часов ночи в четверг, 21 марта, россияне совершили массированную ракетную атаку на Киев. Они выпустили по столице три десятка ракет, гремели взрывы, результативно работала ПВО. Однако обломками повреждены жилые многоэтажки и автомобили.

В нескольких местах попадания обломков российских ракет побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он запечатлел последствия очередного военного преступления страны-террористки.

На кадрах — поврежденные дома, озабоченные люди и пострадавшие машины. В одном из дворов образовалась воронка. На фото попали и обломки ракеты. Люди уже начали ликвидировать последствия атаки, на месте работают все необходимые службы.

Все фото: Ян Доброносов

Как сообщили в КМВА, в результате российской атаки пострадали три района Киева. В Подольском районе в результате падения обломков загорелась трансформаторная подстанция, пожар ликвидирован. Также загорелась крыша двухэтажного здания, огонь потушили.

В Шевченковском районе взрывной волной выбиты окна в многоэтажке, загорелась квартира. Также загорелись три авто, и частный дом. Обломки упали рядом с детским садиком. В Святошинском районе есть повреждение многоэтажного жилого дома — падение обломков на 4-й этаж 9-тиэтажки, взрывной волной выбиты окна.

"В результате ракетного удара в Киеве получили ранения 13 человек. 6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском. Госпитализированы 4 человека. Без погибших", — проинформировал начальник КМВА Сергей Попко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время ракетного удара 21 марта некоторые укрытия в столице были закрыты. В частности люди не смогли попасть в укрытия на улице Юрия Шевелева, 34 и на улице А. Ахматовой, 25А. По номеру телефона, указанном для связи с ответственным за укрытие в Дарницком районе, никто не отвечал.