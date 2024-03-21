Летели с разных направлений: сколько ракет атаковали Киев и что удалось сбить

Продолжается ликвидация последствий ракетного удара

В ночь на 21 марта, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.

Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. Об этом написал начальник КМВА Сергей Попко.

"Ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено примерно три десятка вражеских ракет, в том числе и баллистические ", — отметил он.

По предварительным данным, в результате ракетного удара:

- в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры, проводится эвакуация людей; по другому адресу загорелись авто; в некоторых домах взрывными волнами повреждены окна.

- в Святошинском районе обломки повредили в здании дошкольного учебного заведения, также зафиксированы повреждения многоэтажного жилого дома и в этом районе тоже горели авто;

- в Подольском районе обломков упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома с последующим возгоранием; также зафиксировано возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания.

Попко пишет, что все экстренные службы работают на местах происшествий, идет ликвидация последствий ракетного удара. Информация обновляется и уточняется.

Он призвал киевлян и гостей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Всегда соблюдайте меры безопасности! Горький опыт Одессы и Николаева доказывает, что враг может нанести повторные ракетные удары во время ликвидации последствий", — подытожил начальник КМВА.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил, что в результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине.

"В ночь на 21 марта 2024 года противник атаковал двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков — Волгодонск, Энгельс — РФ)", — говорится в сообщении.

В воздушных силах добавили, что вражеские ракеты заходили с севера, основное направление удара — столица.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия может готовить массированный ракетный обстрел Украины. Аналитики обратили внимание на снимки аэродрома "Дягилево" в Рязанской области. За последние дни там стало больше стратегической авиации.