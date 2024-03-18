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Россия готовит новый массированный удар? На аэродроме "Дягилево" заметили интересные детали (фото)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Враг перебросил дополнительную авиацию Новость обновлена 18 марта 2024, 18:45
Враг перебросил дополнительную авиацию. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинцам в ближайшие дни стоит внимательнее относиться к сигналу воздушной тревоги

Россия увеличила численность стратегической авиации на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области, что может быть признаком подготовки к массированному удару по Украине. На этой базе находится семь бомбордировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, а обычно их не более пяти.

На аэродроме также зафиксировано пять стратегических бомбардировщиков Ту-22, два истребителя Су-34/35 и сразу 17 Ил-78/76, последние используются для дозаправки военных самолетов в воздухе. Об этом сообщают аналитики Телеграм-канала "єРадар".

Россия может готовить новый массированный удар

Аналитики обратили внимание на сравнительно большое количество стратегической авиации в "Дягилево". Переброска дополнительных самолетов может свидетельствовать об изменениях приоритетов при распределении техники между авиабазами.

На аэродроме "Дягилево" по состоянию на воскресенье, 17 марта 2024 года находились такие объекты:

  • Ту-95МС ― 7;
  • Ту-22 ― 5;
  • ИЛ-78/76 ― 17;
  • Су-34/35 ― 2.
Фотоснимок аэродрома Дягилево в Рязанской области
Всего насчитали 31 самолет на аэродроме

Военно-транспортные самолеты и заправщики ближе к границе с Украиной перебросили неспроста. Россия может готовить новый массированный ракетный удар по мирным городам. В этом случае переброска авиации выгодна, ведь сократит время между вылетом самолетов и пуском ракет.

"Кроме этого, большое количество военно-транспортных самолетов и топливозаправщиков может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам, а перемещение самолетов дальней авиации ближе к границе с Украиной значительно сократит время между вылетом бортов и пуском ракет", ― говорится в сообщении.

Что касается двух истребителей Су-34/35, то они при ракетных ударах сопровождают стратегическую авиацию. Все это в комлексе свидетельствует о подготовке к массированному обстрелу, поэтому важно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Где находится аэропорт "Дягилево" и откуда бомбят Украину

Авиабаза в Рязанской области находится всего в 500 км от российско-украинской границы. В конце 2022 года беспилотники долетали до этой базы и даже наносили существенный ущерб. Пропагандисты РФ долго это скрывали, но в итоге признали потери.

Аэродром "Дягилево" на карте
Аэродром "Дягилево" находится в 500 км от государственной границы Украины

Россия атакует Украину с авиабаз, которые расположены в разных регионах страны. На временно оккупированном полуострове Крым враг тоже оборудовал площадки для своей авиации. С аэродромов "Саки" и "Бельбек" часто бомбят Украину.

Россия также использует для ударов по нашей стране "Морозовск", "Приморско-Ахтарск", "Ейск", "Оленья", "Энгельс", "Саваслейка" и другие. В начале полномасштабной войны враг часто задействовал для обстрелов Украины белорусские аэродромы.

Напомним, что в последнее время Россия часто теряет самолеты. 12 марта в Ивано упал самолет Ил-76. Это транспортный воздушный лайнер, который может перевозить грузы и личный состав. Потеря этой авиации серьезно бьет по способностям РФ.

ВСУ тоже эффективно "минусует" самолеты вражеской армии. Это заставило россиян менять тактику применения авиации на юге Украины.

Ранее "Телеграф" писал, в чем причина "самолетопада" в России. У самолетов есть серьезные уязвимости.

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