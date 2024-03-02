У россиян начался "самолетопад". В чем причина?

Утрата за день по 2-3 Су-34 имеет свои корни за 30 лет до создания самолета

Российские оккупанты все чаще теряют свои самолеты – за февраль в результате действий Воздушных сил Украины и других родов войск противник потерял 13 истребителей, истребителей-бомбардировщиков, штурмовиков и даже А-50 предназначенный для дальней разведки. При этом в последний день зимы россияне потеряли сразу два своих новых истребителя-бомбардировщика Су-34.

Военный эксперт Андрей Харук объяснил, почему Су-34 россиян оказались такими уязвимыми. Дело в устаревшей системе пассивной обороны самолета.

Так, хотя сам Су-34 начали производить в 2014-м году, в качестве станции предупреждения о радиолокационном облучении (СПО) перед пуском в самолет зенитной ракеты, стоит один из вариантов СПО Л-150 "Пастель", разработанной еще в 1980-х годах. Серьезным сигналом о ее недостатках стало вторжение РФ в Грузию в августе 2008 года. Тогда за 8 дней боев россияне потеряли пять Су-25 сбитых грузинскими ЗРК, очевидно, что с тех пор СПО Л-150 "Пастель" не была особо улучшена.

Другим средством борьбы с ЗРК у Су-34 является станция постановки активных помех "Хибини-М", но ее сигналы могут сбить прицел ракетам с радиолокационным наведением, но не с тепловым, как например у переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Последние наводятся по источнику тепла – двигатель или сопло самолета.

Впрочем, и против тепловых ракет ПЗРК у Су-34 есть защита – семь 24-зарядных блоков тепловых ловушек, которые "уводят" ракеты от самолета. Сами тепловые ловушки "отстреливаются" при опасности ракетной атаки, например, при проходе над опасной территорией. Однако на весь полет ловушек может не хватить, и потому оставшись без них, "Сушка" оказывается беззащитной перед выстрелом из ПЗРК.

Тем временем стало известно о месте базирования еще одного самолета дальней радиолокационной разведки и обнаружения А-50.