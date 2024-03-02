У росіян розпочався "самолетопад". В чому причина?

Втрата за день по 2-3 Су-34 має своє коріння за 30 років до створення літака

Російські окупанти все частіше втрачають свої літаки – за лютий внаслідок дій Повітряних сил України та інших пологів військ противник втратив 13 винищувачів, винищувачів-бомбардувальників, штурмовиків і навіть А-50, призначений для дальньої розвідки. При цьому в останній день зими росіяни втратили відразу два свої нові винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Військовий експерт Андрій Харук пояснив, чому Су-34 росіян виявилися такими вразливими. Справа у застарілій системі пасивної оборони літака.

Так, хоча сам Су-34 почали виробляти в 2014 році, як станція попередження про радіолокаційне опромінення (СПО) перед пуском у літак зенітної ракети, стоїть один з варіантів СПО Л-150 "Пастель", розробленої ще в 1980-х роках. Серйозним сигналом про її недоліки стало вторгнення РФ до Грузії у серпні 2008 року. Тоді за 8 днів боїв росіяни втратили п’ять Су-25 збитих грузинськими ЗРК, очевидно, що відтоді СПО Л-150 "Пастель" не була особливо покращена.

Іншим засобом боротьби із ЗРК у Су-34 є станція постановки активних перешкод "Хібіні-М", але її сигнали можуть збити приціл ракет з радіолокаційним наведенням, але не з тепловим, як наприклад у переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). Останні наводяться джерелом тепла – двигун чи сопло літака.

Втім, і проти теплових ракет ПЗРК Су-34 має захист – сім 24-зарядних блоків теплових пасток, які "відводять" ракети від літака. Самі теплові пастки "відстрілюються" за небезпеки ракетної атаки, наприклад, при проході над небезпечною територією. Однак на весь політ пасток може не вистачити, і тому, залишившись без них, "Сушка" виявляється беззахисною перед пострілом із ПЗРК.

Тим часом стало відомо про місце базування ще одного літака далекої радіолокаційної розвідки та виявлення А-50.