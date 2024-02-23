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Мінус ще один? На Півдні зник з радарів черговий Су-34 – моніторинг

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Це може бути вже восьмий винищувач, збитий ЗСУ за місяць Новина оновлена 23 лютого 2024, 23:52
Це може бути вже восьмий винищувач, збитий ЗСУ за місяць. Фото Вікіпедія

Російський літак намагався бити ракетами по українським містам

Вечір 23 лютого видався врожайним на збиті російські літаки. Окрім "літаючого радара А-50У", який знищили в небі над Краснодарським краєм, на Півдні могли збити літак Су-34, який намагався запускати ракети по українським містам.

Про це повідомляють моніторингові канали. Офіційних підтверджень від Повітряних сил поки що не було.

"Попередньо також припинив існування носій ракети Су-34 в межах Херсонщини. Уточнюємо", – сказано у повідомленні.

Як писав "Телеграф", ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю у щонайменше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня, було збито літак А-50, теж над Азовським морем.

Нагадаємо, як раніше ми писали, нещодавно ЗСУ приземлили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Наступного дня ще один російський літак став "вєчнопольотним".

Вранці 19 лютого стало відомо, що ЗСУ збили ще два літаки – Су-34 та Су-35. Один впав біля Маріуполя, інший відправився вивчати глибини Азовського моря. Загалом за лютий було збито сім російських літаків.

Теги:
#Війна #Су-34