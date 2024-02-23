Мінус ще один? На Півдні зник з радарів черговий Су-34 – моніторинг

Російський літак намагався бити ракетами по українським містам

Вечір 23 лютого видався врожайним на збиті російські літаки. Окрім "літаючого радара А-50У", який знищили в небі над Краснодарським краєм, на Півдні могли збити літак Су-34, який намагався запускати ракети по українським містам.

Про це повідомляють моніторингові канали. Офіційних підтверджень від Повітряних сил поки що не було.

"Попередньо також припинив існування носій ракети Су-34 в межах Херсонщини. Уточнюємо", – сказано у повідомленні.

Як писав "Телеграф", ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю у щонайменше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня, було збито літак А-50, теж над Азовським морем.

Нагадаємо, як раніше ми писали, нещодавно ЗСУ приземлили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Наступного дня ще один російський літак став "вєчнопольотним".

Вранці 19 лютого стало відомо, що ЗСУ збили ще два літаки – Су-34 та Су-35. Один впав біля Маріуполя, інший відправився вивчати глибини Азовського моря. Загалом за лютий було збито сім російських літаків.