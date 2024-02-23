"Дружній вогонь", Patriot або герой-одинак: з чого могли збити А-50У

Є три кандидати на роль того, хто збив російський літак

Знищення наддорогого (вартість 350 млн дол.) та надцінного (повітряного командного пункту) літака А-50У стало чудовим "привітанням" для російських окупантів. У ГУР МО та Повітряних силах України вже заявили про успішну спільну спецоперацію, яка призвела до поразки літака.

"Телеграф" намагався розібратися, що ж могло "впустити" такий цінний літак. Це питання особливо актуальне, адже літак було збите в Краснодарському краї РФ, на відстані понад 200 км від передової.

ЗРК Patriot чи NASAMS – хотілося б, але навряд чи

Як би не хотілося приписати збиток найкращим ЗРК наявним на озброєнні України Patriot або NASAMS, тактико-технічні характеристики обох комплексів говорять скоріше проти цієї версії. Так, РЛС Patriot може засікти ворожий літак на відстані до 180 км, а збити максимум на 100 км, тобто в 2 рази ближче, ніж було знищено російський А-50У.

Найкращі можливості — до 180 км дальності удару з використанням ракети AIM-120D у ЗРК NASAMS, але і це мінімум на 30 км менше відстані на якій літак був збитий, що унеможливлює збиття А-50У із ЗРК Patriot або NASAMS.

До передової 220 км

Friendly fire російським С-300

Реальнішим кандидатом на роль ліквідатора російського А-50У виглядає ще радянських ЗРК С-300, чия дальність удару по повітряній цілі в 200 км дозволяє розраховувати на удар. Втім, хоча вони й є на озброєнні Повітряних сил України, вірогіднішим здається все ж таки дружній вогонь або friendly fire з боку російської ППО.

Водночас версію удару російської ЗРК у свій літак "по помилці" спростовує заяву Повітряних сил та ГУР МО про спільну операцію.

Льотчик-герой, якому допоміг ГУР?

З урахуванням спільної заяви ГУР МО та Повітряних сил, а також обставин знищення А-50У можна припустити третій варіант, що удару було завдано одиночним літаком Повітряних сил, який залетів на територію ворога завдяки розвідданим військової розвідки України.

Подібний варіант пояснює спільну заяву ГУР МО та Повітряних сил, але головне – пояснює знищення літака більш ніж за 200 км від передової.

Так, найбільш далекобійна ракета радянського виробництва, яка встановлюється на літаки, що є у Повітряних сил України — Р-27ЕП, здатна завдавати удару на далекостях до 110 км. Тобто для поразки А-50У український льотчик мав залетіти приблизно на 100 км за лінію фронту, точно знаючи коридор, який не перекривається російськими ЗРК. Здобути подібну інформацію для Повітряних сил якраз і могло ГУР МО України.

Разом з тим, Р-27ЕП далеко не найбільш далекобійна ракета, яка може вразити той же А-50У, наприклад, американська AGM-88 HARM здатна точно вражати цілі на відстані до 150 км. Щоправда встановлюватися вона може лише на літаки західного зразка, тож якщо вона й збила російський повітряний командний пункт, то це може означати, що F-16 прибув до України все ж таки дещо раніше, ніж обіцялося раніше.

Раніше Повітряні сили України вже неодноразово збивали ворожі літаки на відстанях понад 100 км, як це сталося 19 лютого під окупованим Маріуполем із двома російськими Су.