Серйозний удар по потенціалу Москви: ГУР зробило заяву щодо знищення А-50У

Літак А50-У зазвичай виступає коригувальником вогню під час ракетних атак Росії

В ГУР підтвердили знищення російського літака А-50У, який Росія використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, а також для наведення ударів по Україні. У відомстві зазначили, що це черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви.

Відповідну заяву ГУР зробило, зокрема, у своєму "Telegram". Підкреслили, що знищений А-50У ― нова модернізована російська версія літака.

"У результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Повітряних Сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий цінний російський літак А-50У. Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У було зафіксовано поблизу міста Єйськ, у Краснодарському краї та підкреслили — вартість такого судна становить 350 мільйонів доларів.

Фіксація зниження швидкості літака А50-У

Втрата подібних літаків дуже болюча для Росії, адже їх залишилося лічені одиниці, зауважили в ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ГУР та Повітряні Сили ЗСУ збили російський літак А-50У. Пізніше, джерела "Телеграфа" уточнили, що літак впав між Єйськом та Краснодаром. "Провісника смерті" збили на відстані 220 км від лінії фронту.