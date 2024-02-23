Серьезный удар по потенциалу Москвы: ГУР сделало заявление об уничтожении А-50У

Самолет А50-У обычно выступает корректировщиком огня во время ракетных атак России

В ГУР подтвердили уничтожение российского самолета А-50У, который Россия использовала для дальнего радиолокационного обнаружения, а также для ударов по Украине. В ведомстве отметили, что это очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы.

Соответствующее заявление ГУР сделало, в частности, в своем "Telegram". Подчеркнули, что уничтоженный А-50У — новая модернизированная российская версия самолета.

"В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных Сил ВСУ над Азовским морем сбили очередной ценный российский самолет А-50У. Это воздушный командный пункт, который государство-агрессор использовало для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами со стратегической авиации", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У было зафиксировано вблизи города Ейск, в Краснодарском крае и подчеркнули — стоимость такого судна составляет 350 миллионов долларов.

Фиксация понижения скорости самолета А50-У

Потеря подобных самолетов очень болезненна для России, ведь их осталось считанные единицы, отметили в ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что ГУР и Воздушные Силы ВСУ сбили российский самолет А-50У. Позже источники "Телеграфа" уточнили, что самолет упал между Ейском и Краснодаром. "Предвестника смерти" сбили на расстоянии 220 км от линии фронта.