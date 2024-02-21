Седьмой за последние семь дней: ВСУ уничтожили еще один самолет врага
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Украинские военные уничтожили еще один самолет российских оккупантов. Речь идет о Су-34. Это уже седьмой за последнюю неделю.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук.
"В этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло – сманеврировал и больше не рискует. Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Есть хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!", — сказал он.
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