Укр

Седьмой за последние семь дней: ВСУ уничтожили еще один самолет врага

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Су-34. Иллюстрация Новость обновлена 21 февраля 2024, 08:16
Су-34. Иллюстрация. Фото suprotyv.com

Украинские военные уничтожили еще один самолет российских оккупантов. Речь идет о Су-34. Это уже седьмой за последнюю неделю.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук.

"В этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло – сманеврировал и больше не рискует. Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Есть хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!", — сказал он.

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