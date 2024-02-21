Сьомий за останні сім днів: ЗСУ знищили ще один літак ворога

Ворог втрачає свою техніку завдяки блискучій роботі українських захисників

Українські військові знищили ще винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів. Це вже сьомий літак супротивника за останній тиждень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. За його словами, льотчику Су-35 "пощастило", бо він зманеврував, чого не можна сказати про екіпаж Су-34.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!", — сказав він.

Крім того, Олещук підкреслив, що така бойова робота позитивно впливає на його настрій, про який вже стали ходити чутки останнім часом.

"Будемо їсти руSSкого ведмедя малими шматками. Разом – до перемоги! P.S. Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий", – підсумував Олещук.

Зазначимо, що у зведенні Генштабу за 15 лютого зазначено, що всього було знищено з початку повномасштабного вторгнення 332 літаки російських окупантів. А 21 лютого вказано 338. Останній збитий винищувач ще не був занесений до цього списку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 17 лютого у Повітряних силах України заявили про знищення одразу трьох ворожих літаків. Два з них – це Су-34 та один Су-35.