"У воді не тоне": росіяни спробували врятувати пілота збитого літака, в мережі веселяться (відео)

Набрав відʼємно висоту, а пілот пішов на "дорозвідку"

Після збиття двох ворожих літаків — Су-35 та Су-34 — у мережі почала поширюватись інформація, що в Азовському морі дрейфує пілот одного з них. Щоправда, робить це він обличчям вниз.

Про це інформує командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук. Зазначається, що водночас система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що у Маріуполі перекрито вʼїзд на Рибацьке. Зробила це військова комендатура, поки довкола метушаться та бігають окупанти.

Знімок системи Cospas-Sarsat

"З місця події. Літак, який не падав, в морі. Русня намагається щось дістати", — йдеться у повідомленні.

Як відреагували у мережі

Користувачів мережі порадували такі новини. Серед загальної радості на тлі збиття двох російських літаків зустрічається щире кепкування. До прикладу, пишуть:

літай як метелик, падай як російська Су-шка;

нехай передає вітання екіпажу А-50;

кажуть, що якийсь літак відʼємно набрав висоту, після чого пілот вирішив провести дорозвідку в режимі "дрейфу "лицем донизу та проведення прямого контакту з крейсером "Мацква". Обіцяли тримати у курсі.

ой, а що це таке в морі? Можливо птах, а можливо це плавник акули? А ніт — це ж російський Cу-34 пішов нагодувати бичків та мідій.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно ЗСУ приземлили ще два бомбардувальники і один винищувач. Це також сталося на східному напрямку.