Мінус два літаки росіян: ЗСУ повідомили про новий успіх

У ЗСУ підтвердили, що вибухи в Маріуполі були роботою наших воїнів по ворожих літальних апаратах. Результатом цієї роботи стали дві знищені "пташки" ворога.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його словами, РФ втратила один винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

"Ранок 19 лютого 2024 року. Східний напрямок. Ще мінус два окупанти! Це наша земля і наше небо! Всім дякую за бойову роботу! Далі буде!", — зазначив Олещук.

Нагадаємо, що за кілька годин раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на власні джерела, повідомляв про кілька вибухів на околицях міста. А місцеві жителі у Telegram-каналах говорили про збиті літаки. Один із них, судячи з коментарів, упав у воду і його хвіст стирчав із води.

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