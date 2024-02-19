Минус два самолета россиян: ВСУ сообщили о новом успехе

Таких самолетов у РФ не так много

В ВСУ подтвердили, что взрывы в Мариуполе были работой наших воинов по вражеским летательным аппаратам. Результатом этой работы стали две уничтоженные "птички" врага.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, РФ потеряла один истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

"Утро 19 февраля 2024 года. Восточное направление. Еще минус два оккупанта! Это наша земля и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Продолжение следует!", — отметил Олещук.

Также информацию Олещука подтвердил и главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, данные летательные аппараты наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших военных.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на собственные источники, сообщал о нескольких взрывах в окрестностях города. А местные жители в Telegram-каналах говорили о сбитых самолетах. Один из них, судя по комментариям, упал в воду и его хвост торчал из неё.

Для справки: Су — 35С является новейшим российским истребителем. Его начали эксплуатировать лишь в 2014 году, а всего на вооружении у оккупантов (по состоянию на 2021 год) было 124 таких самолета.

Напомним, как ранее мы писали, не так давно ВСУ приземлили еще два бомбардировщика и один истребитель. Это также произошло на Восточном направлении.