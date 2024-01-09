Над Україною збили перший реактивний "Шахед"? У ЗСУ прокоментували гучну новину

Спікер також оцінив ризики від такого безпілотника

У Повітряних силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити інформацію про збиття першого реактивного "Шахеда" у небі над Україною. Новина про нього ввечері 8 січня переполошила мережу.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, наші військові поки що не знаходили жодного реактивного "Шахеда" на території України.

"Хто знайшов — нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 "Шахед", чорного кольору. Після цієї демонстрації у нас БПЛА почали перефарбовувати в чорний колір і окупанти", — заявив Ігнат.

Речник також оцінив ризики від такого безпілотника. Ігнат порівняв літальний апарат з "міні крилатою ракетою". Як він пояснив, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання палива реактивним двигуном.

Нагадаємо, що новину про реактивний "Шахед" вчора поширив канал "Про зв’язок від Сергія Флеша", який веде військовий та експерт зі зв’язку Сергій Бескрестнов. До публікації також було прикріплено фото нібито цього нового іранського БПЛА.

Як раніше писав "Телеграф", наприкінці листопада в Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника – Shahed-238. Оновлені БЛПА обладнані реактивним двигуном та удосконаленою системою наведення. В ЗСУ, оцінюючи нову іранську розробку, тоді заявили, що російські терористи, скоріше за все, отримають цей БПЛА від своїх іранських союзників, збивати їх буде важче, але не неможливо.