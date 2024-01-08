В Україні вперше збили реактивний іранський Shahed-238: деталі

Новий БПЛА швидше літає та активніше маневрує

На території України вперше було знищено іранський реактивний безпілотник Shahed-238, який понад місяць тому вперше показали в Ірані. Обставини, за яких цей БПЛА знищили, поки що невідомі.

Про це повідомив канал "Про зв'язок від Сергія Флеш", який веде військовий та експерт зі зв'язку Сергій Бескрестнов. Офіційних підтверджень поки що не надходило.

"Озвучу погану новину. На території України був збитий перший Шахед 238 з реактивним двигуном. Долетів до середини країни. Ішов зі швидкістю понад 500 км/год. Не думав, що вони так швидко з'являться в нас", – сказано у повідомленні.

У публікації також сказано, що є кілька нюансів, які треба розуміти:

Тепер безпілотники терористів можуть літати по всій країні.

Попри новину, жодної "суперзброї" на цих безпілотниках немає – несуть звичайний заряд та навігацію використовують таку ж, як традиційні "мопеди".

Проблема – це висока швидкість, але ППО спокійно збиває їх. Єдине – тепер мобільним групам доведеться видавати ПЗРК.

Долітатимуть вони до українських міст швидше, та зможуть ефективніше маневрувати.

Як раніше писав "Телеграф", наприкінці листопада в Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника – Shahed-238. Оновлені БЛПА обладнані реактивним двигуном та удосконаленою системою наведення. В ЗСУ, оцінюючи нову іранську розробку, тоді заявили, що російські терористи, скоріше за все, отримають цей БПЛА від своїх іранських союзників, збивати їх буде важче, але не неможливо.