В Украине впервые сбили реактивный иранский Shahed-238: детали

Новый БПЛА быстрее летает и активнее маневрирует

На территории Украины впервые был уничтожен иранский реактивный беспилотник Shahed-238, который немногим больше месяца назад впервые показали в Иране. Обстоятельства, при которых этот БПЛА уничтожили, пока неизвестны.

Об этом сообщил канал "Про связь от Сергея Флеша", который ведет военный и эксперт по связи Сергей Бескрестнов. Официальных подтверждений пока не поступало.

"Озвучу плохую новость. На территории Украины был сбит первый Шахед 238 с реактивным двигателем. Долетел до середины страны. Шел со скоростью более 500 км/ч. Не думал, что они так скоро появятся у нас", – говорится в сообщении.

В публикации также сказано, что есть несколько нюансов, которые следует понимать:

Теперь беспилотники террористов могут летать по всей стране.

Несмотря на новость, никакого "супероружия" на этих беспилотниках нет – несут обычный заряд и навигацию используют такую же, как традиционные "мопеды".

Проблема – это высокая скорость, но ПВО спокойно сбивает их. Единственное – теперь мобильным группам придется выдавать ПЗРК.

Будут они долетать до украинских городов быстрее, и смогут эффективнее маневрировать.

Как ранее писал "Телеграф", в конце ноября в Иране представили новую модификацию ударного беспилотника – Shahed-238. Обновленные БЛПА оборудованы реактивным двигателем и усовершенствованной системой наводки. В ВСУ, оценивая новую иранскую разработку, заявили, что российские террористы, скорее всего, получат этот БПЛА от своих иранских союзников, сбивать их будет труднее, но не невозможно.