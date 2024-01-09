Над Украиной сбили первый реактивный "Шахед"? В ВСУ прокомментировали громкую новость

Спикер также оценил риски от такого беспилотника

В Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о сбитии первого реактивного "Шахеда" в небе над Украиной. Новость о нем вечером 8 января переполошила сеть.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, наши военные пока не находили никакого реактивного "Шахеда" на территории Украины.

"Кто нашел — пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал 238 "Шахед", черного цвета. После этой демонстрации у нас БпЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", — заявил Игнат.

Спикер также оценил риски от такого беспилотника. Игнат сравнил летательный аппарат с "мини крылатой ракетой". Как он пояснил, боевая часть беспилотника не будет большой из-за чрезмерного потребления топлива реактивным двигателем.

Напомним, что новость о реактивном "Шахеде" вчера распространил канал "Про связь от Сергея Флеша", который ведет военный и эксперт по связи Сергей Бескрестнов. К публикации также были прикреплены фото якобы этого нового иранского БПЛА.

Как ранее писал "Телеграф", в конце ноября в Иране представили новую модификацию ударного беспилотника – Shahed-238. Обновленные БЛПА оборудованы реактивным двигателем и усовершенствованной системой наводки. В ВСУ, оценивая новую иранскую разработку, заявили, что российские террористы, скорее всего, получат этот БПЛА от своих иранских союзников, сбивать их будет труднее, но не невозможно.