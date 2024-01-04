У України закінчуються ракети для ПЗРК: Наєв сказав, на скільки атак "Шахедів" ще вистачить

Стоїть питання про поповнення ракетного запасу

В України залишилося небагато ракет для переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), які використовують мобільні вогневі групи. Але снарядів вистачить, щоб відбити ще кілька масованих атак ворога з повітря.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ), генерал-лейтенант Сергій Наєв. У коментарі AFP він розповів про необхідність поповнення ракетного запасу та західної допомоги у середньо- та довгостроковій перспективі.

Чому почастішали ракетні обстріли, думки експертів

"Поточна ситуація з переносними зенітно-ракетними комплексами для мобільних груп протиповітряної оборони є такою, що боєприпасів достатньо, щоб витримати кілька наступних потужних атак", ― сказав Наєв.

Генерал-лейтенант заявив про необхідність поповнювати запаси протиповітряної системи (ППО) України, оскільки ворог намагається виснажити її. Саме тому в останній тиждень почастішали ракетні обстріли. Наєв підкреслив, що важливими є не тільки боєприпаси для ПЗРК, а й для стаціонарних комплексів. Не зайвими будуть самі системи ППО. Причому їхнэ постачання варто прискорити. Серед необхідного озброєння для української армії Наєв також зазначив ракети великої дальності та безпілотники.

Зазначимо, що ПЗРК, які використовуються мобільними вогневими групами, можуть збивати безпілотники, літаки та гелікоптери. Крилаті та балістичні ракети знищуються стаціонарними зенітно-ракетними комплексами.

Україна вдосконалює ефективність ППО

Наєв заявив, що захисники українського неба 24/7 працюють над підвищенням ефективності систем протиповітряної системи. Він зазначив, що ППО під час ворожої атаки 2 січня 2024 показала ефективність близько 90%.

"Жодна система протиповітряної оборони у світі не здатна показати такі результати, особливо у боротьбі з Росією", — заявив Наєв.

Раніше "Телеграф" писав, що вночі та вранці 2 січня Росія обстріляла Україну майже сотнею ракет і дронів. Серед них було і 10 "Кинджалів", усі збиті ППО. Але ворог не використовував крилатих ракет, проти яких протиповітряна система України поки що безсила.