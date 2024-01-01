За рік РФ випустила по Україні понад 5000 ракет і дронів: які цілі виявились недосяжними для ППО

Деякі типи крилатих ракет не вдалося збити жодного разу

З 1 січня 2023 року по 1 січня 2024 року Росія випустила по Україні 5011 ракет і дронів. Протиповітряна оборона (ППО) України змогла "приземлити" 3543 ворожі об’єкти.

Російські дрони та ракети знищувалися з різним успіхом. Найбільшу ефективність ППО виявила у ліквідації крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та дронів-камікадзе типу "шахед", інформує статистика monitorwarr.

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Як ППО збивала крилаті ракети

Захисники українського неба змогли за рік збити 636 ракет Х-101/Х-555/Х-55. Показник ефективності української ППО проти них становив 90%. Цікаво, що ракета Х-101 вважається однією з найдорожчих на озброєнні РФ. Вартість однієї складає 13 млн доларів США. Швидкість цієї ракети приблизно 720 км/год, а максимальна дальність польоту перевищує 5000 км.

За рік Росія запустила Україною 255 "Калібрів", з яких вдалося збити 183. Показник ефективності склав 71%. Їх збивати важче, ніж Х-101, тому що набагато вища швидкість. "Калібр" летить зі швидкістю до 900 км/год.

Статистика випущених і збитих крилатих ракет за 2023 рік

Крилаті ракети Х-59/31П/35 українська ППО збивала у 54% випадків. Зі 127 випущених "приземлено" 69. Їх важко збивати через невеликі розміри. Фюзеляж (корпус) Х-50 становить трохи більш як 4 метр.

Українська ППО знищила менше половини запущених "Іскандерів-К" ― 25 із 54. Спочатку ці ракети створювали для знищення стратегічних об’єктів, але РФ не соромиться бити по цивільній інфраструктурі. Вони мають захист від протиповітряної оборони.

Захисникам українського неба не вдалося жодного разу збити крилаті ракети Х-22/32 та "Онікс". Росія за 2023 рік запустила 84 та 31 відповідно. Надзвукові крилаті протикорабельні ракети Х-22 Україна не може збити, адже на озброєнні немає систем ППО, здатних на ліквідацію таких загроз. Швидкість "Онікса" становить понад 3000 км/год, а "Онікс" — 4000 км/год. Їх не можна ліквідувати тими системами, які зараз мають Україна.

Скільки балістичних ракет збили у 2023 році

Рівно одну третину запущених "Кинджалів" збила ППО за минулий рік ― 15 із 45. Гіперзвукову ракету довго вважали невловимою, але все ж таки її навчилися збивати. Дальність польоту становить до 3000 км (якщо запускають з літака), а максимальна швидкість – до 12 тис. км на годину.

Скільки збила балістичних ракет ППО України у 2023 році

ППО збивала кожну четверту ракету "Іскандер-М". Зазначимо, що саме такою ворог вдарив по Kharkiv Palace 30 грудня.

Поки що важко збивати балістичні ракети С-300/400. З 402 запущених за минулий рік вдалося ліквідувати лише 11.

Скільки збили "шахедів"

Росія запустила 3201 дрон-камікадзе за минулий рік. Вдалося збити 2577 безпілотників, тобто 81%. Середня результативність ППО України проти ворожих цілей у 2023 році – 71%.

Нагадаємо, що саме "шахеди" ворог зазвичай використовує для нічних атак. У новорічну ніч ними вдарили по Одесі. В одному з багатоповерхових будинків виникла пожежа. Як писав "Телеграф", в Одесі є поранені та загиблий після удару іранського безпілотника.