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За год РФ выпустила по Украине более 5000 ракет и дронов: какие цели оказались недосягаемы для ПВО

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Защитники украинского неба
Защитники украинского неба. Фото Воздушное командование "Юг"

Некоторые типы крылатых ракет не удалось сбить ни разу

С 1 января 2023 года по 1 января 2024-го Россия выпустила по Украине 5011 ракет и дронов. Противовоздушная оборона (ПВО) Украины смогла "приземлить" 3543 вражеских объекта.

Российские дроны и ракеты уничтожались с разным успехом. Наибольшую эффективность ПВО проявила в ликвидации крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и дронов-камикадзе типа "шахед", информирует статистика monitorwarr.

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Как ПВО сбивала крылатые ракеты

Защитники украинского неба смогли за год сбить 636 ракет Х-101/Х-555/Х-55. Показатель эффективности украинской ПВО против них составила 90%. Примечательно, что ракета Х-101 считается одной из самых дорогих на вооружении РФ. Стоимость одной составляет 13 млн долларов США. Скорость этой ракеты примерно 720 км/ч, а максимальная дальность полета превышает 5000 км.

За год Россия запустила по Украине 255 "Калибров", из которых удалось сбить 183. Показатель эффективности составил 71%. Их сбивать тяжелее, чем Х-101, потому что гораздо выше скорость. "Калибр" летит со скоростью до 900 км/ч.

Статистика, количество выпущенных и сбитых ракет ПВО в 2023
Статистика выпущенных и сбитых крылатых ракет за 2023 год

Крылатые ракеты Х-59/31П/35 украинская ПВО сбивала в 54% случаев. Из 127 выпущенных "приземлено" 69. Их тяжело сбивать из-за маленьких размеров. Фюзеляж (корпус) Х-50 составляет чуть больше 4 метров.

Украинская ПВО уничтожила менее половины запущенных "Искандеров-К" ― 25 из 54. Изначально эти ракеты создавали для уничтожения стратегических объектов, но РФ не стесняется бить по гражданской инфраструктуре. У них есть защита от противовоздушной обороны.

Защитникам украинского неба не удалось ни разу сбить крылатые ракеты Х-22/32 и "Оникс". Россия за 2023 год запустила 84 и 31 соответственно. Сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты Х-22 Украина не может сбить, ведь на вооружении нет систем ПВО, способных на ликвидацию таких угроз. Скорость "Оникса" составляет более 3000 км/ч, а "Оникс" — 4000 км/ч. Их нельзя ликвидировать теми системами, которые сейчас есть у Украины.

Сколько баллистических ракет сбили в 2023 году

Ровно одну треть запущенных "Кинджалов" сбила ПВО за прошлый год ― 15 из 45. Гиперзвуковую ракету долго считали неуловимой, но все же ее научились сбивать. Дальность полета составляет до 3000 км (если запускают с самолета), а максимальная скорость ― до 12 тыс. км в час.

Статистика выпущенных и сбитых баллистических ракет в 2023
Сколько сбила баллистических ракет ПВО Украины в 2023 году

ПВО сбивала каждую четвертую ракету "Искандер-М". Отметим, что именно такой враг ударил по Kharkiv Palace 30 декабря.

Пока тяжело сбивать балистические ракеты С-300/400. Из 402 запущенных за прошлый год удалось ликвидировать лишь 11.

Сколько сбили "шахедов"

Россия запустила 3201 дрон-камикадзе за прошлый год. Удалось сбить 2577 беспилотников, то есть, 81%. Средняя результативность ПВО Украины против вражеских целей в 2023 году ― 71%.

Напомним, что именно "шахеды" враг обычно использует для ночных атак. В новогоднюю ночь ними ударили по Одессе. В одном из многоэтажных домов возник пожар. Как писал "Телеграф", в Одессе есть раненные и погибший после удара иранского беспилотника.

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#ПВО #Война #Ракеты #Статистика #Дроны