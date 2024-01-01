Удар по Украине в новогоднюю ночь: силы ПВО уничтожили рекордное количество "шахедов"

Враг "поздравил" Украину

В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Из 90 вражеских "шахедов" защитники украинского неба уничтожили 87.

"В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed. Атака осуществлялась волнами по четырем направлениям: мыс Чауда, Балаклава – Крым, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ. Всего зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников "Shahed-136/131", — сообщили в Воздушных силах Украины.

Кроме того, россияне четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 нанесли удар по Харьковщине. Также они атаковали тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Противовоздушная оборона работала во всех регионах Украины. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.

"В Новогоднюю ночь защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БпЛА – 87 из 90 "Shahed-136/131", — сообщили в Воздушных силах.

Как сообщал "Телеграф", на Львовщине в новогоднюю ночь россияне атаковали два исторических объекта. Под удар попал университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и музей Романа Шухевича на Белогорще. Музей полностью уничтожен.