Россияне ракетами ударили по Украине, говорят о "Кинжалах": в двух крупных городах слышали взрывы (обновлено)

Атак было несколько

Сегодня, 31 декабря, в Украине уже второй раз за день объявляли масштабную воздушную тревогу. В ВСУ снова предупредили об опасности.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, тревога была связана с ракетной опасностью. Дело в том, что военные зафиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

14:14 В городах Украины затихают сигналы воздушной тревоги. В Воздушных силах сообщают об отбое угрозы гиперзвуковых ракет (угроза атаки тактической авиации для прифронтовых областей остается).

13:50 Снова отбои по "Кинжалам"

"В воздухе работает 3 борта МиГ-31К", — мониторинговые паблики.

13:47 В Кропивницком и Кривом Роге снова прогремели взрывы — мониторинговые паблики.

13:46 Помимо угроз "Кинжалов" наблюдается значительная активность и вражеской тактической авиации на юге и востоке. Угроза применения авиационных средств поражения остается! — ВС ВСУ.

13:45 Ракета на Кропивницкий — ВС ВСУ

13:45 Еще пуски "Кинжалов" — мониторинговые паблики.

13:34 Взрывы прогремели в Кривом Роге и Кропивницком — местные паблики.

12:33 Ракета в Кировоградской области! Курс – северо-западный! — ВС ВСУ.

12:32 Кропивницький – в укриття! — ВС ВСУ.

12:30 2 борта МиГ-31К, отчитались о пусках Кинжалов — мониторинговые паблики.

Помимо "Кинжалов" в части областей наблюдалась угроза применения баллистики, в частности, в Днепропетровской области.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Ранее мы писали о том, что в ночь на 31 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами. Взрывы слышали сразу в нескольких городах.