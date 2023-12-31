Ночная атака по Украине: где гремели взрывы и что известно

Оккупанты вновь устроили обстрелы украинских городов

В ночь на 31 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами. Взрывы слышали сразу в нескольких городах.

Речь идет о Харькове, Запорожье и Хмельницкой области. В сети стали появляться первые подробности случившегося этой ночью.

Так, информацию об взрывах подтвердил заместитель председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин на своей странице в Facebook. Во время атаки он призывал каждого находиться в безопасных местах.

"Хмельнитчина. Жители области могли слышать звуки взрывов. Прошу всех до отбоя тревоги находиться в укрытиях. Детали вскоре", — написал Тюрин.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщал, что в ходе атаки по городу в центре были повреждены здания. Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы.

"В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся – мы непобедимы и несокрушимы! Спасибо всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов", — отметил он.

Всего в Харькове зафиксировано четыре попадания беспилотников этой ночью. Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на слова спикера облпрокуратуры Дмитрия Чубенко.

По его совам, в результате частично разрушены административные здания, здание коммунального предприятия и банка Киевского района города. Информацию о пострадавших устанавливают. По факту попаданий начались досудебные расследования по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса — нарушение законов и обычаев войны.

В то же время взрывы ночью гремели в Запорожье. В 00:44 Воздушные силы Украины призывали жителей города находиться в безопасных местах. В то время в Запорожье продолжалась воздушная тревога, а местные паблики писали о том, что в направлении города зафиксировали движение беспилотников на территории Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 31 декабря силы противовоздушной обороны ночью уничтожили над Харьковом несколько вражеских дронов.