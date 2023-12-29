В большинстве областей Украины, включая Киев, была новая тревога: слышали взрывы (обновлено)

В северных областях прозвучали взрывы

В большинстве городов Украины, переживших утренний масштабный обстрел оккупантов, прозвучала воздушная тревога. Сообщается о повторных пусках ракет.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ. Отмечается, что враг запустил ракеты из Курской области России.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога. Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!" – говорится в сообщении. В то же время мониторинговые чаты пишут о 6 воздушных целях над Украиной.

Карта тривог состояние на 15:50

15:47 По Украине начал звучать отбой сигналов воздушной тревоги.

15:39 По предварительным данным, воздушное пространство чистое.

15:34 В Черкасской ОВА сообщили, что область под вражеским обстрелом.

15:30 Пуски ракет Х-59 в направлении Черкасской и Сумской.

15:15 По информации мониторинговых чатов, возможны повторные пуски Х-22.

14:59 Сообщают о взрывах в Сумах.

14:58 Взрывы прогремели в Черкассах.

14:56 Взрывы прогремели в Смеле Черкасской области.

14:49 В воздухе были зафиксированы российские Ту-22м3, а также пуски ракет. В небе было зафиксировано 6 вражеских целей с направлением на север Украины.

14:09 мониторинговые чаты сообщили об угрозе применения врагом ракет с баллистической траекторией.

Карта тривог состояние на 15:23

13:44 воздушная тревога начала распространяться по Украине из Харьковской области.

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