Спустили годовые бюджеты целых областей за утро: во сколько России обошелся удар по Украине

Цена одной ракеты может стоить от 10 миллионов долларов

Российские террористы, 29 декабря, совершили массированную атаку по территории Украины. По предварительным данным, было выпущено 158 средств воздушного приступа.

Несмотря на это, силами противовоздушной обороны было сбито большинство из них. России это обошлось по меньшей мере в 1,273 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют расчеты "Экономической правды".

Одна гиперзвуковая ракета Х-47 "кинджал" может стоить от 10 млн долларов и выше, а общая стоимость 5 пусков составляет — 50 млн долларов. Вместо этого ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тысяч до 50 тыс. долларов за единицу. Следовательно, не менее 36 таких беспилотников стоили России 720 тысяч долларов.

По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долларов, то есть общая стоимость выпущенных ракет — 1,17 миллиарда долларов. Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 миллион американских долларов, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 млн долларов.

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн. долларов, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа — 42 млн. Также, по другим данным Forbes, стоимость ракеты Х-31П и Х-59 — по полмиллиона. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 млн долларов.

"Ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря, стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс. долларов, — подсчитали журналисты.

По нашим подсчетам, 1,273 млрд долларов, которые Россия потратила на обстрел, в эквиваленте равняются примерно 114,295 млрд рублей.

Это по сравнению с:

месячным бюджетом Питера (годовой равен более 1 трлн руб.);

годовыми бюджетами Краснодара и Омска вместе;

годовым бюджетом Брянской (80 млрд) или Курской областей (92 млрд рублей).

Отметим, по словам спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, мониторы еще не видели сколько целей, как 29 декабря. Около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 было применено.

Кроме этого, из-за массированной атаки в некоторых областях отключили свет. В Минэнерго рассказали о ситуации.