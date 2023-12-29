"Столько целей одновременно еще не видели": Игнат рассказал, чем атаковали Украину
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Россияне применили около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95
Россия во время массированной атаки по Украине 29 декабря применяла все виды вооружения, кроме "Калибров". Причем, мишенью были не конкретные объекты, а вся территория страны.
Об этом сообщил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Подробности он озвучил во время телемарафона.
"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", — отметил он.
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ уточнил, что оккупанты использовали "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.
По словам Игната, около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были применены. "Мишенью была Украина…. Карта фактически вся была в воздушных целях врага — по всем областям, по всем направлениям", — сказал он.
Полковник добавил, что оккупанты сначала провели разведку боем дронами, а затем запустили ракеты разных типов.
Ранее "Телеграф" сообщил, что после утренних обстрелов Киева, по данным правоохранителей, без раненых не обошлось.