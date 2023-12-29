Ракетная атака по Львову: есть жертва и пострадавшие (фото)

Первые взрывы в городе услышали незадолго до 5 утра

Утром 29 декабря российские оккупанты массово обстреляли Украину. Раздавались взрывы в столице, Харькове, Одессе, Днепре и других городах. Под атакой оказался Львов.

Глава города Андрей Садовой рассказал об одном погибшем в результате атаки и восьми обратившихся за помощью. Одна из пострадавших женщин в сложном состоянии.

По состоянию на 11:10 известно о попадании в одно из предприятий города, есть разрушение цехов и админздания. Без пострадавших. Область атаковали в общей сложности 14 "шахедов" восемь из которых удалось сбить.

По состоянию на 10:40 известно об увеличении количества пострадавших до 15. Частично разрушены 13 домов и две школы.

В общей сложности потерпели разрушения более 10 строений. В некоторых домах на улице Хоткевича полностью вылетели окна. Большинство раненых получили повреждения именно из-за них, сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Люди на момент обстрела находились дома.

В доме вынесло все окна взрывной волной

Изуродованные авто на месте падения обломков

Пострадала и школа рядом — все окна и двери вылетели. В общей сложности повреждены три школы и детский сад. В наиболее разрушенном учебном заведении понадобится примерно месяц для восстановления, заявил городской голова. Одной из пострадавших школ — 30 лет.

Пострадали объекты гражданской инфраструктуры

Классы в школах засыпаны обломками стекла

Ценой города потери компенсируют, сообщил городской голова, решают объем и процедуру возмещения. Нуждающихся в отселении найдут где разместить. На объектах критической инфраструктуры во Львове в результате обстрела также начинались пожары. Садовой отметил, что ГСЧС сработали оперативно. Мэр сообщил, что Львов атаковали ракеты и беспилотники-шахеды. Предварительно, дронов было около 10.

"Телеграф" также рассказывал об атаке по Днепру. Оккупанты попали в ТРЦ и роддом. Сообщается о пострадавших.