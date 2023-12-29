Без раненых в Киеве не обошлось: в полиции рассказали о последствиях атаки (фото)

Правоохранители сообщили подробности утренней атаки на столицу

В пятницу утром, 29 декабря, российские оккупанты выпустили ракеты по Киеву. Это только часть утреннего террора, который устроил Кремль, обстреляв Днепр, Харьков, Львов, Одессу и ряд населенных пунктов Украины.

Правоохранители работают на местах ударов. Подробности и фото последствий появились в официальном телеграмм Национальной полиции Украины.

Согласно обнародованным данным, в результате вражеского обстрела обломками повреждены здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы. Есть раненые.

На месте работают наряды полиции, следователи, криминалисты, спасатели ГСЧС.

Напомним, что из-за ракетной атаки этим утром подверглись несколько украинских городов. В Днепре поврежден ТРЦ и магазины напротив. В жилых домах выбиты окна, есть погибшие и пострадавшие. В Харькове зафиксировано 22 обстрела за несколько часов. Пострадала больница, поликлиника, школа, жилые дома и другие объекты критической инфраструктуры. В Одессе есть попадание в жилые дома.

Ранее "Телеграф" писал, что во время утренней ракетной атаки на Киев повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Поездам запретили высаживать и подбирать пассажиров на этой станции.