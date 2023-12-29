Без поранених у Києві не обійшлося: у поліції розповіли про наслідки атаки (фото)

Правоохоронці повідомили подробиці ранкової атаки на столицю

У п’ятницю вранці, 29 грудня, російські окупанти випустили ракети по Києву. Це лише частина ранкового терору, який влаштував Кремль, обстрілявши Дніпро, Харків, Львів, Одесу та низку населених пунктів України.

Правоохоронці працюють на місцях ударів. Подробиці та фото наслідків з’явилися в офіційному телеграмі Національної поліції України.

Згідно з оприлюдненими даними, внаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будинки у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Є поранені.

На місці працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, що через ракетну атаку цього ранку зазнали кілька українських міст. У Дніпрі пошкоджено ТРЦ та магазини навпроти. У житлових будинках вибиті вікна, є загиблі та постраждалі. У Харкові зафіксовано 22 обстріли за кілька годин. Постраждала лікарня, поліклініка, школа, житлові будинки та інші об’єкти критичної інфраструктури. В Одесі є потрапляння до житлових будинків.

Раніше "Телеграф" писав, що під час ранкової ракетної атаки на Київ пошкоджено будівлю станції метро "Лук’янівська". Потягам заборонили висаджувати та підбирати пасажирів на цій станції.