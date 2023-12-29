У Дніпрі стався приліт у пологовий будинок: що з пацієнтами (фото)

У всій будівлі вибиті вікна …

Під час ранкової атаки на Україну росіяни поцілили по пологовому будинку у Дніпрі. Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя. Зазначається, що всі пацієнти та медперсонал встигли перейти в укриття.

У телеграм-каналах Дніпра повідомляються, що влучання у пологовий будинок в одному з районів міста наробило чимало шкоди. Одна секція будівлі медзакладу повністю згоріла. Пожежу, яка виникла після вибуху, вже загасили. Вікна вибиті у всій будівлі, а також постраждали будинки навколо.

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