У Дніпрі стався приліт у пологовий будинок: що з пацієнтами (фото)
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У всій будівлі вибиті вікна …
Під час ранкової атаки на Україну росіяни поцілили по пологовому будинку у Дніпрі. Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя. Зазначається, що всі пацієнти та медперсонал встигли перейти в укриття.
У телеграм-каналах Дніпра повідомляються, що влучання у пологовий будинок в одному з районів міста наробило чимало шкоди. Одна секція будівлі медзакладу повністю згоріла. Пожежу, яка виникла після вибуху, вже загасили. Вікна вибиті у всій будівлі, а також постраждали будинки навколо.
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