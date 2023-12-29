Пошкоджено пологовий будинок та ТЦ, є жертви: наслідки ракетного удару по Дніпру, фото (оновлено)

Деякі будівлі повністю знищені

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Дніпро є постраждалі та загиблі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, у тому числі й пологовий будинок.

Як повідомив мер міста Борис Філатов, усі екстрені служби разом із рятувальниками працюють над усуненням наслідків обстрілу. Він попросив мешканців міста зберігати спокій.

"Пробачте, але подробиць не буде, тому що, як ви знаєте, у випадках обстрілів, я ніколи й нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака. Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну", — повідомив Філатов.

Водночас за інформацією Сергія Лисака, постраждало близько 20 людей, а загинули 5 осіб.

"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали близько півтора десятка людей. У Дніпрі є "приліт" по торговому центру. Виникла пожежа. Понівечений приватний будинок, шестиповерховий будинок, пологовий будинок. Інформацію ще уточнюємо. Немає прощення російським виродкам", — написав Сергій Лисак.

Він додав, що пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди. До ліквідації наслідків обстрілу задіяні екстрені служби, волонтери, містяни.

Він також опублікував фото наслідків удару по місту. На кадрах видно згорілі та зруйновані будівлі, пошкоджені автомобілі. У будинках підлога всіяна розбитим склом.

У мережі порівняли, як виглядав ТЦ буквально вчора ввечері перед ударом росіян, і сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по пологовому будинку в Дніпрі ракетами. Одна секція будівлі медустанови повністю згоріла.