Повреждены роддом и ТЦ, есть жертвы: последствия ракетного удара по Днепру, фото (обновлено)

Некоторые здания полностью уничтожены

В результате сегодняшней ракетной атаки на Днепр есть пострадавшие и погибшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе и родильный дом.

Как сообщил мэр города Борис Филатов, все экстренные службы вместе со спасателями работают над устранением последствий обстрела. Он попросил жителей города сохранять спокойствие.

"Простите, но подробностей не будет, потому что как вы знаете, в случаях обстрелов, я никогда и ничего не комментирую до заявлений руководителя области Сергея Лысака. Сохраняем спокойствие и информационную гигиену", — сообщил Филатов.

В то же время, по информации Сергея Лысака, пострадали около 20 человек, а погибли 5 человек.

"Трагическое утро для области. Враг атаковал ракетами. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. В Днепре есть "прилет" по торговому центру. Возник пожар. Изуродованный частный дом, шестиэтажное здание, роддом. Информацию еще уточняем. Нет прощения российским ублюдкам", — написал Сергей Лысак.

Он добавил, что поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди. К ликвидации последствий обстрела задействованы экстренные службы, волонтеры, горожане.

Он также опубликовал фото последствий удара по городу. На кадрах видны сгоревшие и разрушенные здания, поврежденные автомобили. В домах пол усеян разбитыми стеклами.

В сети сравнили, как выглядел ТЦ буквально вчера вечером перед ударом россиян, и сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по роддому в Днепре ракетами. Одна секция здания медучреждения полностью сгорела.