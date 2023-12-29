Россияне повредили в Киеве станцию метро: поезда проезжают без остановки (фото)

Вокруг станции валяются обломки поврежденных здания

Во время утренней ракетной атаки на Киев повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Поездам запретили высаживать и подбирать пассажиров на этой станции.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Несмотря на повреждения, людей на станцию пускают.

"Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки", — написал Кличко.

На фото, которое появилось в сети, видно, что поврежден фасад и вывеска станции. Возле входа на станцию "Лукьяновская" разбросаны доски и остатки обшивки фасада. Есть ли повреждения внутри — неизвестно.

Напомним, что из-за российского террора этим утром пострадали несколько городов Украины. В Днепре поврежден ТРЦ и магазины напротив. В жилых домах повыбивало окна, есть информация о погибших и пострадавших. В Харькове зафиксировано 22 обстрела за несколько часов. Пострадала больница, поликлиника, школа, жилые дома и другие объекты критической инфраструктуры. В Одессе есть попадание в жилые дома.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове повреждены жилые дома и учебное заведение из-за атаки россиян.