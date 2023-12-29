Росіяни пошкодили у Києві станцію метро: поїзди проїжджають без зупинки (фото)

Навколо станції валяються уламки пошкоджених будинки

Під час ранкової ракетної атаки на Київ пошкоджено будівлю станції метро "Лук’янівська". Потягам заборонили висаджувати та підбирати пасажирів на цій станції.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Попри пошкодження людей на станцію пускають.

"Вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук’янівська". Станція працює як укриття. Потяги пройдуть станцію без зупинки", — написав Кличко.

На фото, яке з’явилося у мережі, видно, що пошкоджено фасад та вивіску станції. Біля входу на станцію "Лук’янівська" розкидані дошки та залишки обшивки фасаду. Чи є ушкодження всередині — невідомо.

Нагадаємо, що через російський терор цього ранку постраждали кілька міст України. У Дніпрі пошкоджено ТРЦ та магазини навпроти. У житлових будинках повибивало вікна, є інформація про загиблих та постраждалих. У Харкові зафіксовано 22 обстріли за кілька годин. Постраждала лікарня, поліклініка, школа, житлові будинки та інші об’єкти критичної інфраструктури. В Одесі є влучання по житлових будинках.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Львові пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад через атаку росіян.