22 обстрела только за утро, есть погибшие: что известно о прилетах в Харькове (обновлено)

Пострадали гражданские объекты

Во время утреннего массового удара по Украине в Харькове прогремели около 22 взрывов. Среди них большинство – прилеты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Обстрелы, как отметил мэр, начали в 5 утра и продолжались до 8 часов. По состоянию на 8:00 и было зафиксировано более 20 обстрелов города.

"22 прилета по разным районам города Харькова. К сожалению, пострадали гражданские объекты, я имею в виду, что пострадала больница, поликлиника, кроме этого пострадала школа, пострадали жилые дома, отделенные "Новой почтой" и производственное предприятие города Харькова", – заметил Терехов.

По его словам, есть пострадавшие в тяжелом состоянии и погибшие.

"В настоящее время (8 утра — ред.) в больнице семь пострадавших. К сожалению, один человек погиб, сейчас разбирают завалы работники ГСЧС и будем видеть, что там", — сообщил мэр Харькова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что удары по городу были нанесены ракетами С-300. "В результате двух волн вражеских ударов зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия. В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты", — написал он.

Отмечается, что во время вражеских обстрелов также был поврежден автомобиль скорой помощи. В результате ударов один человек погиб — мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения.

Позже Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 11:50 Олег Синегубов сообщил, что трое мужчин погибли в результате ударов российских оккупантов. Это были работники одного из гражданских предприятий.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре утром 29 декабря прогремели многочисленные взрывы, после которых вспыхнул пожар в ТРЦ.