Укр

Бомбардировщик Ту-95: чем известен самолет, из которого "крыли" Украину

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
Дата публикации
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Автор
Ту-95 Новость обновлена 29 декабря 2023, 09:30
Ту-95. Фото Открытые источники

Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505

Под утро 29 декабря россияне массированно атаковали Украину ракетами. По данным Воздушных Сил ВСУ, их запустили из бомбардировщиков Ту-95.

Российские захватчики использовали "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Что собой представляет Ту-95

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец создан в СССР. Его разработали в период Холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния. В современном мире этот самолет используется для доставки обычных крылатых ракет. Ракеты X-101 при дальности 5500 км позволяют Ту-95 атаковать цели за пределами радиусов действия любых систем ПВО.

Приблизительная стоимость Ту-95 – свыше 26 миллионов долларов.

Характеристики Ту-95МС

  • Экипаж — семь человек.
  • Длина — 49,6 м.
  • Высота — 13,3 м.
  • Размах крыльев — 50,05 м.
  • Максимальная взлетная масса — около 185 тыс. кг.
  • Максимальная скорость — 830 км/ч.
  • Боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.
  • Боевой радиус — 6500 км.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ВСУ сбили российский бомбардировщик, когда он пытался атаковать Одесскую область.

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