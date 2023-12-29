Бомбардировщик Ту-95: чем известен самолет, из которого "крыли" Украину
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Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505
Под утро 29 декабря россияне массированно атаковали Украину ракетами. По данным Воздушных Сил ВСУ, их запустили из бомбардировщиков Ту-95.
Российские захватчики использовали "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Что собой представляет Ту-95
Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец создан в СССР. Его разработали в период Холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния. В современном мире этот самолет используется для доставки обычных крылатых ракет. Ракеты X-101 при дальности 5500 км позволяют Ту-95 атаковать цели за пределами радиусов действия любых систем ПВО.
Приблизительная стоимость Ту-95 – свыше 26 миллионов долларов.
Характеристики Ту-95МС
- Экипаж — семь человек.
- Длина — 49,6 м.
- Высота — 13,3 м.
- Размах крыльев — 50,05 м.
- Максимальная взлетная масса — около 185 тыс. кг.
- Максимальная скорость — 830 км/ч.
- Боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.
- Боевой радиус — 6500 км.
Ранее "Телеграф" сообщил, что ВСУ сбили российский бомбардировщик, когда он пытался атаковать Одесскую область.