Бомбардировщик Ту-95: чем известен самолет, из которого "крыли" Украину

Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505

Под утро 29 декабря россияне массированно атаковали Украину ракетами. По данным Воздушных Сил ВСУ, их запустили из бомбардировщиков Ту-95.

Российские захватчики использовали "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Что собой представляет Ту-95

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец создан в СССР. Его разработали в период Холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния. В современном мире этот самолет используется для доставки обычных крылатых ракет. Ракеты X-101 при дальности 5500 км позволяют Ту-95 атаковать цели за пределами радиусов действия любых систем ПВО.

Приблизительная стоимость Ту-95 – свыше 26 миллионов долларов.

Характеристики Ту-95МС

Экипаж — семь человек.

Длина — 49,6 м.

Высота — 13,3 м.

Размах крыльев — 50,05 м.

Максимальная взлетная масса — около 185 тыс. кг.

Максимальная скорость — 830 км/ч.

Боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.

Боевой радиус — 6500 км.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ВСУ сбили российский бомбардировщик, когда он пытался атаковать Одесскую область.