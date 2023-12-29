В Днепре произошел прилет в роддом: что с пациентами (фото)

Во всем здании выбиты окна…

Во время утренней атаки на Украину россияне попали в роддом в Днепре. В результате попадания существенно повреждено здание медучреждения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие.

В телеграм-каналах Днепра сообщаются, что попадание в роддом в одном из районов города нанесло немало вреда. Одна секция здания медучреждения полностью сгорела. Пожар, возникший после взрыва, уже потушен. Окна выбиты во всем здании, а также пострадали дома вокруг.

В местных телеграм-каналах ходят фото столбов дыма, которые поднимались после попаданий в городе.

В Минздраве также сообщили, что во время утренних обстрелов пострадала еще больница в Харькове.

"Взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ни один из пациентов или медперсонал не пострадал. По предварительным данным из-за обстрелов города 1 человек погиб и 9 человек травмированы, вызовы продолжают поступать. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Информация о пострадавших в других городах Украины

В Одессе, как сообщает министерство здравоохранения, в результате попадания в здание школы 7 пострадавших, среди них 1 ребенок. К сожалению, один человек погиб.

В Запорожье по состоянию на 9:00 есть 10 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Под завалами одного из зданий остаются люди

Также после утренней атаки на столицу по меньшей мере 14 человек получили травмы разного характера, им оказывается медицинская помощь. Вызовы продолжают поступать.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове сообщили об одном погибшем в результате атаки и еще восьми обратившихся за помощью. Одна из пострадавших женщин в сложном состоянии.