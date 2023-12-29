"Стільки цілей одночасно ще не бачили": Ігнат розповів, чим атакували Україну

Росіяни застосували близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95

Росія під час масованої атаки по Україні 29 грудня застосовувала всі види озброєння, крім "Калібрів". Причому мішенню були не конкретні об'єкти, а вся територія держави.

Про це повідомив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Подробиці він озвучив під час телемарафону.

"Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили", — зазначив він.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ уточнив, що окупанти використовували "Кинджали", балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

За словами Ігната, близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було застосовано. "Мішенню була Україна… Карта фактично вся була у повітряних цілях ворога — по всіх областях, по всіх напрямках", — сказав він.

Полковник додав, що окупанти спочатку провели розвідку боєм дронами, а потім запустили ракети різних типів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що після ранкового обстрілу Київа, за данніими правоохоронців, без поранених не обійшлося.