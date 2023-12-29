Ракетна атака по Львову: є жертва та постраждалі (фото)

Перші вибухи в місті почули незадовго до 5 ранку

Зранку 29 грудня російські окупанти масово обстріляли Україну. Лунали вибухи в столиці, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах. Під атакою опинився Львів.

Голова міста Андрій Садовий розповів про одного загиблого внаслідок атаки та вісім людей, що звернулися по допомогу. Одна з постраждалих жінок в складному стані.

Станом на 11:10 відомо про влучання в одне із підприємств міста, є руйнування цехів та адмінбудівлі. Без постраждалих. Область атакували загалом 14 "шахедів" вісім з яких вдалось збити.

Станом на 10:40 відомо про збільшення кількості постраждалих до 15. Частково зруйновані 13 будинків та дві школи.

Загалом зазнали руйнувань понад 10 будівель. В деяких будинках на вулиці Хоткевича повністю вилетіли вікна. Більшість поранених отримали ушкодження саме через них, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Люди на момент обстрілу перебували вдома.

В будинку винесло всі вікна вибуховою хвилею

Понівечені авто на місці падіння уламків

Постраждала також і школа поруч — всі вікна та двері вилетіли. Загалом пошкоджені три школи та дитячий садок. В найбільш зруйнованому навчальному закладі знадобиться приблизно місяць на відновлення, заявив міський голова. Одній із постраждалих шкіл — 30 років.

Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури

Класи в школах засипані уламками скла

Коштом міста втрати компенсують, повідомив міський голова, наразі вирішують об'єм та процедуру відшкодування. Потребуючих відселення знайдуть де розмістити. На об'єктах критичної інфраструктури у Львові внаслідок обстрілу також починалися пожежі. Садовий зазначив, що ДСНС спрацювали оперативно. Міський голова повідомив, що Львів атакували ракети та безпілотники-шахеди. Попередньо, дронів було близько 10.

"Телеграф" також розповідав про атаку по Дніпру. Окупанти поцілили в ТРЦ та пологовий будинок. Повідомляється про постраждалих.